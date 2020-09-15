Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
50В Сети показали лучшие фото из путешествий
12:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 сентября: дождь — к сухой осени

По сегодняшнему дню можно узнать погоду на осень.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Христиане 15 сентября вспоминают мученика Маманта и его родителей Руфину и Федота. Святой считался покровителем овец и коз, а потому в этот день было принято наводить порядок в сараях и на скотных дворах.

По сегодняшней погоде наши предки определяли, какой будет осень. Если день ясный, то ближайшие месяцы будут теплыми, дождь — к сухой погоде, а безветренный день с обилием росы — к ясной и долгой осени.

Если облака в этот день плывут низко, то стоит готовиться к ненастью. Небо на закате окрасилось в красный цвет — скоро будет ветер или заморозки. А если ветер к вечеру меняет свое направление, то погода в ближайшие дни испортится.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Тайские блогеры - миллионники
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Hi-Tech
Долгожданный сервис пришел в Россию: раскрыты цены Совсем скоро популярный сервис заговорит с нами на одном языке
Горячие темы на Авто
Прикольное видео 314
Тема о правителе России-- 228
Майонез, ваше отношение к этому соусу 181
Если нет разницы , платить ли больше ? 122
Кино
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала Звезды снялись в остросюжетном шоу Юрия Мороза
Новости партнеров
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Дети
Анастасия Заворотнюк похвасталась подарком от маленькой дочки Актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками
Леди
Умная техника и все для твоей красоты: бюджетные товары (фото) Запоминай лучшие способы сэкономить.
Новости партнеров
Неудачный шутник получит штраф за фейк
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Беслан под цензурой. Сервисы Google назвали фильм о Беслане недопустимым?
Государство положит конец разводам по телефону
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»