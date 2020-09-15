Народные приметы на 15 сентября: дождь — к сухой осени
По сегодняшнему дню можно узнать погоду на осень.
По сегодняшнему дню можно узнать погоду на осень.
Христиане 15 сентября вспоминают мученика Маманта и его родителей Руфину и Федота. Святой считался покровителем овец и коз, а потому в этот день было принято наводить порядок в сараях и на скотных дворах.
По сегодняшней погоде наши предки определяли, какой будет осень. Если день ясный, то ближайшие месяцы будут теплыми, дождь — к сухой погоде, а безветренный день с обилием росы — к ясной и долгой осени.
Если облака в этот день плывут низко, то стоит готовиться к ненастью. Небо на закате окрасилось в красный цвет — скоро будет ветер или заморозки. А если ветер к вечеру меняет свое направление, то погода в ближайшие дни испортится.
Екатерина Гура