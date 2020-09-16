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18:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США бушует ураган «Салли» (видео)

Стихия добралась до побережья Мексиканского залива.

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Ураган «Салли», который несколькими днями ранее обрушился на юго-восточную часть США, добрался до материковой территории страны. Первым под удар стихии попал курортный город Галф-Шорс на побережье Мексиканского залива.

Национальный центр ураганов США сообщил, что скорость ветра в эпицентре стихии возросла до 165 км/ч, и ураган активно продвигается внутрь страны, передает телеканал ABC.

В штатах Флорида, Луизиана и Алабама был введен режим чрезвычайного положения. Синоптики предупредили местных жителей о возможных наводнениях, перебоях с электричеством и водой, а также угрозе жизни и возможном катастрофическом ущербе. Те, кто решил не эвакуироваться из зоны урагана, наблюдают за разгулом стихии из своих домов. Они снимают происходящее на фото и видео и публикуют в социальных сетях.

Екатерина Гура

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