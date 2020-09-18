Народные приметы на 18 сентября: красный восход — к дождю
О погоде также расскажет рябина.
О погоде также расскажет рябина.
18 сентября христиане вспоминают святых Елизавету и Захария — родителей Иоанна Крестителя. В этот день старались не убирать в доме и избегать серьезных решений и скандалов, которые могли привести к череде неприятностей.
Существовали на этот день и особые приметы, по которым можно было узнать погоду на ближайшие дни, осень и даже зиму.
Считалось, если до восхода солнца на небе появились красные облака, то днем будет сильный ветер и дождь. Такая же погода, кстати, сохранится и на несколько ближайших дней.
В этот день стоит обратить особое внимание на рябину. Если на ней много ягод, то осень будет дождливой, а если мало — засушливой и долгой. Прогноз можно сделать и по листьям рябины. Если они к 18 сентября уже пожелтели, то осень и зима придут рано.
Екатерина Гура