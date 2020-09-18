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10:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 сентября: красный восход — к дождю

О погоде также расскажет рябина.

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Источник: СС0/pixel2013

18 сентября христиане вспоминают святых Елизавету и Захария — родителей Иоанна Крестителя. В этот день старались не убирать в доме и избегать серьезных решений и скандалов, которые могли привести к череде неприятностей.

Существовали на этот день и особые приметы, по которым можно было узнать погоду на ближайшие дни, осень и даже зиму.

Считалось, если до восхода солнца на небе появились красные облака, то днем будет сильный ветер и дождь. Такая же погода, кстати, сохранится и на несколько ближайших дней.

В этот день стоит обратить особое внимание на рябину. Если на ней много ягод, то осень будет дождливой, а если мало — засушливой и долгой. Прогноз можно сделать и по листьям рябины. Если они к 18 сентября уже пожелтели, то осень и зима придут рано.

Екатерина Гура

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