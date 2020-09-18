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20:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Циклон «Янос» превратил набережную греческого острова в пенную реку (видео)

Из-за стихии в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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На запад Греции в середине сентября пришел мощный средиземноморский циклон «Янос». Он принес с собой сильные ливни, град, наводнения и оползни, а штормовой ветер вырвал деревья с корнем.

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По словам заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса, из-за циклона в муниципалитетах Илия, Ахаия, Этолии и Акарнания, Мессения и островах Итака, Кефалония и Закинф было объявлено чрезвычайное положение.

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В соцсетях местные жители опубликовали пугающие фото и видео с места событий. Так, на острове Кефалония ветер выкорчевал множество деревьев, а морскую воду взбил в пену, которая залила прибрежные жилые районы.

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По данным метеорологов, жителям Греции пока расслабляться рано. В выходные циклон может продвинутся вглубь страны, при этом своей силы он пока не сбавит.

Екатерина Гура

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