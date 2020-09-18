Циклон «Янос» превратил набережную греческого острова в пенную реку (видео)

На запад Греции в середине сентября пришел мощный средиземноморский циклон «Янос». Он принес с собой сильные ливни, град, наводнения и оползни, а штормовой ветер вырвал деревья с корнем.
По словам заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса,
В соцсетях местные жители опубликовали пугающие фото и видео с места событий. Так, на острове Кефалония ветер выкорчевал множество деревьев, а морскую воду взбил в пену, которая залила прибрежные жилые районы.
По данным метеорологов, жителям Греции пока расслабляться рано. В выходные циклон может продвинутся вглубь страны, при этом своей силы он пока не сбавит.
Екатерина Гура