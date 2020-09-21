У метеорологов из США закончились названия для ураганов
В этом году штормов было слишком много.
В этом году штормов было слишком много.
Специалисты Национального ураганного центра США заявили о том, что исчерпали все возможные названия для ураганов и тропических штормов в этом году. По словам метеорологов, на каждый год у них есть определенный список имен на каждую букву латинского алфавита (исключая буквы Q, U, X, Y и Z), и каждые шесть лет имена начинают повторяться.
Но в этом году,
В соцсетях мнения по поводу греческого алфавита разделились. Большинство комментаторов так и не поняли, почему нельзя перейти на список следующего года, придумать другие имена на определенные буквы или добавить цифры к уже существующим названиям. Некоторые пользователи также предложили воспользоваться идеей Илона Маска по выбору имени (своего сына он назвал X Æ A-12), ведь формула из букв и цифр предлагает просто бесчисленное количество вариантов.
Отметим, что этот год может стать рекордсменом по количеству ураганов за всю историю. По данным Центра прогнозирования климата в этом сезоне в Атлантике возможно появление от 19 до 25 ураганов и штормов, при том, что в среднем за год их обычно насчитывается около 12.
Екатерина Гура