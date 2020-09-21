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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

У метеорологов из США закончились названия для ураганов

В этом году штормов было слишком много.

Источник: AP 2020

Специалисты Национального ураганного центра США заявили о том, что исчерпали все возможные названия для ураганов и тропических штормов в этом году. По словам метеорологов, на каждый год у них есть определенный список имен на каждую букву латинского алфавита (исключая буквы Q, U, X, Y и Z), и каждые шесть лет имена начинают повторяться.

Тропический шторм Уилфрид: ураган формируется в восточной части тропической Атлантики. Переходим на греческий алфавит до конца 2020 года.
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Но в этом году, из-за слишком частых ураганов, имена в списке закончились слишком рано. Теперь у специалистов есть лишь один вариант — перейти на «экстренный» греческий алфавит. Похожая ситуация была и в 2005 году, правда тогда названия закончились к середине октября — как раз к примерному окончанию сезона, пишет издание Vice.

В соцсетях мнения по поводу греческого алфавита разделились. Большинство комментаторов так и не поняли, почему нельзя перейти на список следующего года, придумать другие имена на определенные буквы или добавить цифры к уже существующим названиям. Некоторые пользователи также предложили воспользоваться идеей Илона Маска по выбору имени (своего сына он назвал X Æ A-12), ведь формула из букв и цифр предлагает просто бесчисленное количество вариантов.

Отметим, что этот год может стать рекордсменом по количеству ураганов за всю историю. По данным Центра прогнозирования климата в этом сезоне в Атлантике возможно появление от 19 до 25 ураганов и штормов, при том, что в среднем за год их обычно насчитывается около 12.

Екатерина Гура

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