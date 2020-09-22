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10:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 сентября: день осеннего равноденствия

Теперь дни будут становится короче, а ночи — длиннее.

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Источник: jplenio/СС0

22 сентября христиане вспоминают святых Иоакима и Анну — родителей Девы Марии. В народном календаре 22 сентября — день осеннего равноденствия и начало второго бабьего лета. С этого времени ночи становятся длиннее дня, а до Покрова (14 октября) обычно стоит теплая и сухая погода.

Для более точного прогноза стоит присмотреться к различным природным явлениям. Например, если в этот день птицы массово улетают в теплые края, то зима будет суровой и снежной, а если куры сильно линяют, то зима будет теплой.

Много паутины — снег выпадет нескоро. Если на вишне еще остались листья, то в ближайшие недели будет стоять теплая и солнечная погода.

Екатерина Гура

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