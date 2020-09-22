Народные приметы на 22 сентября: день осеннего равноденствия
Теперь дни будут становится короче, а ночи — длиннее.
Теперь дни будут становится короче, а ночи — длиннее.
22 сентября христиане вспоминают святых Иоакима и Анну — родителей Девы Марии. В народном календаре 22 сентября — день осеннего равноденствия и начало второго бабьего лета. С этого времени ночи становятся длиннее дня, а до Покрова (14 октября) обычно стоит теплая и сухая погода.
Для более точного прогноза стоит присмотреться к различным природным явлениям. Например, если в этот день птицы массово улетают в теплые края, то зима будет суровой и снежной, а если куры сильно линяют, то зима будет теплой.
Много паутины — снег выпадет нескоро. Если на вишне еще остались листья, то в ближайшие недели будет стоять теплая и солнечная погода.
Екатерина Гура