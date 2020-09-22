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13:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал апокалиптическое небо над Испанией

Природная стихия во всей красе.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В середине сентября в некоторые регионы Испании пришло похолодание со штормовым ветром и ливнями.

В число этих областей попала и Каталония, где обильные осадки вызвали наводнения в отдельных районах. Местный фотограф Фран Лоренсо, который специализируется на снимках природных явлений, запечатлел момент, когда в пригород Барселоны пришла непогода.

Он снял пугающее шельфовое облако, движущееся впереди грозового фронта, а затем и саму грозу, сопровождающуюся сильным ливнем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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