Фотограф показал апокалиптическое небо над Испанией
Природная стихия во всей красе.
Природная стихия во всей красе.
В середине сентября в некоторые регионы Испании пришло похолодание со штормовым ветром и ливнями.
В число этих областей попала и Каталония, где обильные осадки вызвали наводнения в отдельных районах. Местный фотограф Фран Лоренсо, который специализируется на снимках природных явлений, запечатлел момент, когда в пригород Барселоны пришла непогода.
Он снял пугающее шельфовое облако, движущееся впереди грозового фронта, а затем и саму грозу, сопровождающуюся сильным ливнем.
Екатерина Гура