Погодные приметы на 23 сентября: ягоды рябины расскажут, какой будет осень
Также можно понаблюдать за перелетными птицами.
Также можно понаблюдать за перелетными птицами.
23 сентября христиане вспоминают святых Петра и Павла. В народе их прозвали Рябинники, так как в этот день не только начиналась осень, но и отмечались именины рябины.
С рябиной наши предки связывали и погодные приметы. Например, если ягод мало, то осень будет долгой и сухой, а если много — следует готовиться к дождливой осени и холодной зиме.
Также считалось, что какая погода стоит 23 сентября, такой же будет и вся осень.
Чтобы узнать погоду на предстоящую зиму, можно понаблюдать за перелетными птицами: если в этот день они улетают в теплые края, то зима придет рано и будет холодной и снежной.