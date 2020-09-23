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11:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 сентября: ягоды рябины расскажут, какой будет осень

Также можно понаблюдать за перелетными птицами.

Источник: _Alicja_/СС0

23 сентября христиане вспоминают святых Петра и Павла. В народе их прозвали Рябинники, так как в этот день не только начиналась осень, но и отмечались именины рябины.

С рябиной наши предки связывали и погодные приметы. Например, если ягод мало, то осень будет долгой и сухой, а если много — следует готовиться к дождливой осени и холодной зиме.

Также считалось, что какая погода стоит 23 сентября, такой же будет и вся осень.

Чтобы узнать погоду на предстоящую зиму, можно понаблюдать за перелетными птицами: если в этот день они улетают в теплые края, то зима придет рано и будет холодной и снежной.

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