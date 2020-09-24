Погодные приметы на 24 сентября: делаем прогнозы на зиму
С этого дня начинаются утренние заморозки.
С этого дня начинаются утренние заморозки.
24 сентября христиане вспоминают святую Феодору Александрийскую. В народе этот день называли Федорин и означал он начало стабильных утренних заморозков и дождей. А потому к этому времени старались закончить все огородные и полевые работы.
Чтобы сделать более точный прогноз на осень и зиму, нужно внимательно понаблюдать за птицами и животными. Считается, если чайки кружат высоко в небе и громко кричат весь день, то погода скоро испортится. Кошка во сне закрывает нос — к скорым морозам. А если на улице
Кроме того, если на деревьях еще много листьев и они не сильно опадают, то зима будет долгая и очень холодная. А большой урожай грибов к этому дню говорит о том, что зимой будет много снега.
Екатерина Гура