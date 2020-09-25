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10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 25 сентября: начинаются холода

По деревьям можно определить, какой будет зима.

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Источник: Агентство «Москва»

25 сентября церковь вспоминает святого мученика Артамона. В народе этот день получил название Змеевик, так как считалось, что с приходом холодов змеи начинают искать укрытия, и в это время их легко можно встретить в хозпостройках и даже у себя дома.

Наши предки верили, что по тому, какая погода стоит в этот день, можно узнать погоду на всю осень и предстоящую зиму.

Если на улице тепло и солнечно, то ближайшие дни будут такими же. Если идет дождь, то зима будет длинная и холодная. А если гремит гром — осень будет теплой, а морозы ударят очень поздно.

О погоде также могут рассказать растения. Если на деревьях много желтых листьев, то осень будет долгой и без осадков. Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету. А высокий бурьян — верная примета того, что зима будет очень снежной.

Катерина Гура

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