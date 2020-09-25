Погодные приметы на 25 сентября: начинаются холода
По деревьям можно определить, какой будет зима.
По деревьям можно определить, какой будет зима.
25 сентября церковь вспоминает святого мученика Артамона. В народе этот день получил название Змеевик, так как считалось, что с приходом холодов змеи начинают искать укрытия, и в это время их легко можно встретить в хозпостройках и даже у себя дома.
Наши предки верили, что по тому, какая погода стоит в этот день, можно узнать погоду на всю осень и предстоящую зиму.
Если на улице тепло и солнечно, то ближайшие дни будут такими же. Если идет дождь, то зима будет длинная и холодная. А если гремит гром — осень будет теплой, а морозы ударят очень поздно.
О погоде также могут рассказать растения. Если на деревьях много желтых листьев, то осень будет долгой и без осадков. Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету. А высокий бурьян — верная примета того, что зима будет очень снежной.
Катерина Гура