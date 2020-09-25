Ученые: В Гренландии было холоднее, чем на Марсе
Это новый рекорд.
Это новый рекорд.
Изучая климатические данные за минувшие десятилетия, исследователи из Всемирной метеорологической организации внезапно обнаружили новый рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии.
В частности, 22 декабря 1991 года удаленная метеостанция в Гренландии зафиксировала температуру минус 69,6 градуса по Цельсию, говорится в заявлении экспертов ООН. Предыдущий рекорд принадлежит российской деревне
А вот самая низкая температура на Земле была зафиксирована 21 июля 1983 года на российской станции Восток в Антарктиде.
Анна Лысенко