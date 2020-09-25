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14:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: В Гренландии было холоднее, чем на Марсе

Это новый рекорд.

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Источник: AP 2020

Изучая климатические данные за минувшие десятилетия, исследователи из Всемирной метеорологической организации внезапно обнаружили новый рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии.

В частности, 22 декабря 1991 года удаленная метеостанция в Гренландии зафиксировала температуру минус 69,6 градуса по Цельсию, говорится в заявлении экспертов ООН. Предыдущий рекорд принадлежит российской деревне Усть-Щугер. 31 декабря 1978 года здесь было минус 58,1 градуса.

По данным климатологов, в самый холодный для Северного полушария день температура в Гренландии была даже ниже, чем на Марсе. По данным НАСА, на поверхности Красной планеты средняя температура составляет минус 63 градуса Цельсия.

А вот самая низкая температура на Земле была зафиксирована 21 июля 1983 года на российской станции Восток в Антарктиде.

Анна Лысенко

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