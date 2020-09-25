Метеороид, летевший на Землю, отскочил от ее атмосферы (видео)

Европейской космическое агентство (ESA) опубликовало интересное видео, снятое 22 сентября агентством по наблюдению за метеорами Global meteor network. В ролике виден метеороид, летящий прямо на Землю в район Северной Германии и Нидерландов. Отмечается, что небесное тело приблизилось к нашей планете на расстояние 91 километра.
Метеороид вошел в атмосферу Земли, а затем отскочил, изменив свою траекторию, и снова вернулся в космос. Ученые объяснили, что метеороид в атмосфере просто бы сгорел, но по счастливой случайности избежал этой участи и отправился в дальнейшее путешествие.
Специалисты отмечают, что подобный скачок — далеко не редкость, однако, запечатлеть его на камеру оказалось большой удачей.
Рано утром 22 сентября над Северной Германией и Нидерландами метеороид опустился на высоту 91 км, что намного ниже орбитальных спутников, прежде чем «отскочить» обратно в космос.
Метеороид, как правило, представляет собой фрагмент кометы или астероида, который при входе в атмосферу становится метеором — ярким светом, струящимся по небу. Большинство из них распадаются, но иногда их части достигают земли в виде метеоритов.
Этот счастливый гость, однако, не опустился достаточно низко, чтобы полностью сгореть, и ему снова удалось сбежать, задев лишь края защитного газового щита нашей планеты.