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10:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Землю обрушится магнитная буря

Люди с метеозависимостью могут ощутить дискомфорт.

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Источник: Reuters
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29 сентября Землю ожидает магнитная буря, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

27 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, говорят специалисты, а 29-го возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь. Геомагнитное поле будет неустойчивое.

Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Анна Лысенко

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