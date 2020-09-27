На Землю обрушится магнитная буря
Люди с метеозависимостью могут ощутить дискомфорт.
Люди с метеозависимостью могут ощутить дискомфорт.
29 сентября Землю ожидает магнитная буря, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
27 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, говорят специалисты, а 29-го возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь. Геомагнитное поле будет неустойчивое.
Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Анна Лысенко