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12:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 сентября: наблюдаем за гусями

По ним можно определить погоду на ближайшие дни и весну.

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Источник: СС0/MabelAmber

28 сентября православная церковь вспоминает святого Никиту Готского, которого в народе прозвали Никита Гусятник. С этого дня начинали резать домашних гусей, которых откармливали все лето. К тому же, в теплые края начинали улетать и дикие гуси, а потому охотники закрывали сезон охоты.

Считалось, что отлет диких гусей превещает скорую зиму. По поведению этих птиц предсказывали и погоду. Например, если гусь стоит над лужей, поджимая одну ногу, то скоро ударят морозы, а если купается в воде, то теплая погода будет стоять еще долго. Если гусь прячет клюв под крыло, то осень будет холодная и дождливая, а зима наступит рано.

Наблюдали наши предки и за гусиным полетом: если птицы летят высоко в небе, то весной будет большое половодье, а если низко — воды будет мало.

Существуют на этот день и другие приметы. Например, если вечером стоит густой туман, а ветви сосны и ели опускаются вниз — в ближайшее время будет дождь.

Если днем 28 сентября идет дождь, то весна будет поздней и сырой. А много муравейников на земле — к суровой и снежной зиме.

Екатерина Гура

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