Погодные приметы на 28 сентября: наблюдаем за гусями
По ним можно определить погоду на ближайшие дни и весну.
По ним можно определить погоду на ближайшие дни и весну.
28 сентября православная церковь вспоминает святого Никиту Готского, которого в народе прозвали Никита Гусятник. С этого дня начинали резать домашних гусей, которых откармливали все лето. К тому же, в теплые края начинали улетать и дикие гуси, а потому охотники закрывали сезон охоты.
Считалось, что отлет диких гусей превещает скорую зиму. По поведению этих птиц предсказывали и погоду. Например, если гусь стоит над лужей, поджимая одну ногу, то скоро ударят морозы, а если купается в воде, то теплая погода будет стоять еще долго. Если гусь прячет клюв под крыло, то осень будет холодная и дождливая, а зима наступит рано.
Существуют на этот день и другие приметы. Например, если вечером стоит густой туман, а ветви сосны и ели опускаются вниз — в ближайшее время будет дождь.
Если днем 28 сентября идет дождь, то весна будет поздней и сырой. А много муравейников на земле — к суровой и снежной зиме.
Екатерина Гура