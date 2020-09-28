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13:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Норвегии наблюдали в небе «магическое» северное сияние (фото)

Завораживающее зрелище.

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В северном полушарии с сентября начался сезон удивительного и живописного природного явления — северного сияния.

В конце сентября особенно повезло жителям города Тромсе, расположенного на севере Норвегии. В ночном небе там можно было наблюдать завораживающие переливы, которые выглядели абсолютно сказочно.

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Свидетели северного сияния в Тромсе публиковали в соцсетях удивительные фото. Некоторые пользователи также отметили, что зеленые круги и узоры в небе были похожи на кадры из диснеевских мультфильмов и напоминали действие злых чар.

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Екатерина Гура

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