Жители Норвегии наблюдали в небе «магическое» северное сияние (фото)
Завораживающее зрелище.
Завораживающее зрелище.
В северном полушарии с сентября начался сезон удивительного и живописного природного явления — северного сияния.
В конце сентября особенно повезло жителям города Тромсе, расположенного на севере Норвегии. В ночном небе там можно было наблюдать завораживающие переливы, которые выглядели абсолютно сказочно.
Свидетели северного сияния в Тромсе публиковали в соцсетях удивительные фото. Некоторые пользователи также отметили, что зеленые круги и узоры в небе были похожи на кадры из диснеевских мультфильмов и напоминали действие злых чар.
Екатерина Гура