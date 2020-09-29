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11:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 сентября: определяем погоду на зиму

Можно понаблюдать за птицами и звездами.

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Источник: @bobcanning

29 сентября православная церковь почитает память святой мученицы Людмилы. В этот день наши предки внимательно следили за природой и птицами, по поведению которых делали прогнозы на ближайшие дни и предстоящую зиму.

Так, считалось, чем теплее погода 29 сентября, тем позднее наступит зима. Если в этот день солнце светит ярко, а на небе нет облаков, то зима будет мягкая, без сильных морозов.

Много желтых листьев на деревьях — осень будет долгой. Гремит гром — к холодной и снежной зиме. А мерцающие звезды — к перемене погоды.

Сделать прогноз погоды на ближайшее время можно и наблюдая за птицами. Если скворцы еще не улетели в теплые края, то хорошая погода продлится еще несколько недель. Галки собираются в стаи — к ясной погоде.

Екатерина Гура

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