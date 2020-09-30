В ледниках Антарктиды обнаружены гигантские трещины
Когда эти ледники растают, уровень Мирового океана поднимется на метр.
Когда эти ледники растают, уровень Мирового океана поднимется на метр.
Два важнейших ледника Антарктиды,
Это первый шаг к их полному таянию и резкому повышению уровня моря примерно на метр, говорят исследователи из Нидерландов, изучившие целый массив данных со спутников ESA, NASA и USGS за 1997−2019 годы. Их работа опубликована в PNAS.
На снимках 1997 года на ледниках еще не было заметно существенных повреждений, говорят исследователи. На фото 2016 года морфологические изменения ледников уже проявились, а спутниковые снимки за 2019 год показали, что
Необратимые изменения произошли всего за последнее десятилетие, говорят ученые. Интенсивнее всего ледники разрушались в последние несколько лет. Потепление океанов привело к истончению и отступлению шельфового льда и его многочисленным разломам. Около 24% льда в Западной Антарктиде быстро истончается и нестабильно.
Наблюдение за этими ледниками в ближайшие годы будет иметь решающее значение для понимания будущего океанов, говорят климатологи. Пока что компьютерные модели не могут дать однозначный ответ о том, как быстро они исчезнут навсегда.
Анна Лысенко