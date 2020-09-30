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13:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В ледниках Антарктиды обнаружены гигантские трещины

Когда эти ледники растают, уровень Мирового океана поднимется на метр.

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Два важнейших ледника Антарктиды, Пайн-Айленд и ледник Туэйтса, разрушаются быстрее, чем когда-либо.

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Это первый шаг к их полному таянию и резкому повышению уровня моря примерно на метр, говорят исследователи из Нидерландов, изучившие целый массив данных со спутников ESA, NASA и USGS за 1997−2019 годы. Их работа опубликована в PNAS.

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На снимках 1997 года на ледниках еще не было заметно существенных повреждений, говорят исследователи. На фото 2016 года морфологические изменения ледников уже проявились, а спутниковые снимки за 2019 год показали, что Пайн-Айленд и ледник Туэйтса покрыты трещинами большего и меньшего размера.

Необратимые изменения произошли всего за последнее десятилетие, говорят ученые. Интенсивнее всего ледники разрушались в последние несколько лет. Потепление океанов привело к истончению и отступлению шельфового льда и его многочисленным разломам. Около 24% льда в Западной Антарктиде быстро истончается и нестабильно.

Наблюдение за этими ледниками в ближайшие годы будет иметь решающее значение для понимания будущего океанов, говорят климатологи. Пока что компьютерные модели не могут дать однозначный ответ о том, как быстро они исчезнут навсегда.

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Анна Лысенко

Под антарктическими льдами обнаружили гигантские каналы с теплой водой
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13:18 (мск)© Ньюстюб
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