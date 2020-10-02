Погодные приметы на 2 октября: делаем прогноз на зиму
Присматриваемся к пчелам и листьям осины.
Присматриваемся к пчелам и листьям осины.
2 октября христиане вспоминают святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. А в народе день получил название Трофимовы вечерки, так как в это время уже начинает рано темнеть, и вечера становятся длинными.
Святые считаются покровителями пчел и пчеловодов, поэтому 2 октября также принято собирать мед и готовить ульи к зиме. С пчелами связаны и народные приметы. Например, если они активно залепляют леток, то зима будет ранней и морозной, а если летают вокруг, то теплая осень еще будет стоять долго.
Утром на траве иней — ближайшие дни будут ясными и теплыми. А если днем гремит гром, то зимой будет мало снега.
Существует на этот день и народная примета, связанная с листьями осины: если они лежат на земле лицевой стороной вверх, то зима будет суровая, а если изнанкой — теплая.
Екатерина Гура