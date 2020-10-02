В Ростовской области ураган сдул реку (видео)
В соцсетях показали причал без воды.
В соцсетях показали причал без воды.
По Ростовской области в начале октября пронесся ураганный ветер, в результате которого пострадали не только деревья, билборды, крыши домов и оказавшиеся в неудачном месте машины, но и целые реки.
В соцсетях появились видео заметно обмелевшей реки Маныч. На одном из роликов видно, что сильный ветер буквально сдул реку, оставив причал среди песка и камней. На втором видео также можно увидеть лодки, оказавшиеся на земле.
Кстати, о похожей проблеме сообщали накануне и другие СМИ. Они отметили, что
Екатерина Гура