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14:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Ростовской области ураган сдул реку (видео)

В соцсетях показали причал без воды.

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По Ростовской области в начале октября пронесся ураганный ветер, в результате которого пострадали не только деревья, билборды, крыши домов и оказавшиеся в неудачном месте машины, но и целые реки.

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В соцсетях появились видео заметно обмелевшей реки Маныч. На одном из роликов видно, что сильный ветер буквально сдул реку, оставив причал среди песка и камней. На втором видео также можно увидеть лодки, оказавшиеся на земле.

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Кстати, о похожей проблеме сообщали накануне и другие СМИ. Они отметили, что из-за ураганного ветра сильно обмелел Дон, из-за чего появились сложности в работе судоходства.

Екатерина Гура

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