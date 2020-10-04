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17:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Покрасневший» Квебек показали с дрона (видео)

Очаровательная осень.

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Канадская провинция Квебек «взорвалась» всеми оттенками красного. Впечатляющее видео покрасневших деревьев региона опубликовал блог о погоде Канады QuebecVortex. Ролик был снят 3 октября.

В Квебеке во множестве растут красный клен и красный дуб. С наступлением октября их покрасневшие кроны представляют собой восхитительное зрелище, полюбоваться которым едут многочисленные фотографы и туристы.

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Анна Лысенко

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