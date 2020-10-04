2020/10/03 - S. QC, Canada pic.twitter.com/HCwcdHPr69— Quebec Vortex (@QuebecVortex) October 4, 2020
«Покрасневший» Квебек показали с дрона (видео)
Очаровательная осень.
Очаровательная осень.
Канадская провинция Квебек «взорвалась» всеми оттенками красного. Впечатляющее видео покрасневших деревьев региона опубликовал блог о погоде Канады QuebecVortex. Ролик был снят 3 октября.
В Квебеке во множестве растут красный клен и красный дуб. С наступлением октября их покрасневшие кроны представляют собой восхитительное зрелище, полюбоваться которым едут многочисленные фотографы и туристы.
Анна Лысенко