6 октября Марс и Земля максимально сблизятся
В следующий раз это произойдет только в 2035 году.
В следующий раз это произойдет только в 2035 году.
На этой неделе Марс и Земля будут находиться на ближайшем расстоянии друг к другу за последние 2 года.
Расстояние между двумя планетами будет составлять «всего» 62,1 миллиона километров. В прошлый раз планеты сближались в 2018 году на 57,6 миллиона километров.
Астрономы советуют вооружиться картами звездного неба, биноклями и телескопами, но Красная планета будет казаться необычно большой и для невооруженного глаза. Кроме Марса, ближе к горизонту будут хорошо видны Юпитер и Сатурн. Лучшим временем для наблюдения всех трех планет будет ночь 6 октября.
После сближения в октябре Марс и Земля начнут отдаляться друг от друга, и только в 2035 году снова сблизятся на расстояние 56,9 миллиона километров.
Анна Лысенко