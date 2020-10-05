Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 октябряДень учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
11:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

6 октября Марс и Земля максимально сблизятся

В следующий раз это произойдет только в 2035 году.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

На этой неделе Марс и Земля будут находиться на ближайшем расстоянии друг к другу за последние 2 года.

Расстояние между двумя планетами будет составлять «всего» 62,1 миллиона километров. В прошлый раз планеты сближались в 2018 году на 57,6 миллиона километров.

Астрономы советуют вооружиться картами звездного неба, биноклями и телескопами, но Красная планета будет казаться необычно большой и для невооруженного глаза. Кроме Марса, ближе к горизонту будут хорошо видны Юпитер и Сатурн. Лучшим временем для наблюдения всех трех планет будет ночь 6 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

После сближения в октябре Марс и Земля начнут отдаляться друг от друга, и только в 2035 году снова сблизятся на расстояние 56,9 миллиона километров.

Анна Лысенко

Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Новости партнеров
Отравление Навального: назван виновный
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Стало известно, кто убил Захарченко
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Популярные темы на «Детях»
уменьшение алиментов. другая сторона 876
Муж взял кредит для бывшей жены. Как быть? 820
Американская королева – 2 453
Уменьшение алиментов. 429
Новости партнеров
Что с Ефремовым произошло в камере СИЗО
По 30 000 всем, кто родился в 1950-1991 годах: как получить деньги
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»