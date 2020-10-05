Народные приметы на 5 октября: определяем, какой будет зима
Наблюдаем за листопадом.
Наблюдаем за листопадом.
Православная церковь 5 октября чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки. В народе день получил название «Листопадная», потому что в это время порывы ветра активно срывают листву с деревьев.
Кстати, по листьям можно сделать прогноз на предстоящую зиму.
Клен и черемуха к этому дню остались без листьев — скоро наступит зима. А если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно. На соснах и елях мало шишек — зима будет теплой.
Считается, что, какая погода стоит в этот день, таким будет и весь октябрь. Заморозки и иней поутру — к ранней зиме. Утренний туман — к дождю, а вечерний — к улучшению погоды.
Оранжевое солнце обещает сильный ветер. Гремит гром — к теплой осени и холодной зиме.
Екатерина Гура