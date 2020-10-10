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09:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 октября: наблюдаем за пчелами

По их поведению можно узнать, какой будет зима.

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Источник: AP 2020

10 октября церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря. В народе день называют Савватия Пчельника: пчеловоды в это время готовят ульи к зиме.

Считается, если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой. Осенняя гроза — к теплой и короткой зиме. Если шишек на елях и соснах к 10 октября немного, то зима не будет суровой. Если на Пчельника сухо и нет дождя, то зима придет поздно.

Дождь со снегом сулят в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь. Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Облака идут с юга — к ненастью, с севера — к солнечной погоде в ближайшие дни.

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