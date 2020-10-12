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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 октября: когда ждать морозов

Утренний и вечерний туман — к затяжной и теплой осени.

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Источник: Reuters

12 октября православная церковь почитает память святых Феофана Милостивого и Кириака отшельника. У наших предков была поговорка на этот день: «Феофан накинул на солнце кафтан». Было замечено, что этот день часто бывает пасмурным и с осадками.

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По различным природным явлениям сегодня можно определить погоду на ближайшие дни, а также на предстоящую зиму.

Например, восточный ветер говорит о холодной зиме. Гром в течение дня — к бесснежной зиме, богатый урожай грибов — к затяжной и теплой осени, а утренний и вечерний туман предсказывает позднюю зиму и нескорое наступление холодов.

Если на небе сегодня много звезд, то вторая половина осени будет сухой. Ветер днем усилился — погода будет ясной.

Екатерина Гура

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