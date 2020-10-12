Погодные приметы на 12 октября: когда ждать морозов
Утренний и вечерний туман — к затяжной и теплой осени.
Утренний и вечерний туман — к затяжной и теплой осени.
12 октября православная церковь почитает память святых Феофана Милостивого и Кириака отшельника. У наших предков была поговорка на этот день: «Феофан накинул на солнце кафтан». Было замечено, что этот день часто бывает пасмурным и с осадками.
По различным природным явлениям сегодня можно определить погоду на ближайшие дни, а также на предстоящую зиму.
Например, восточный ветер говорит о холодной зиме. Гром в течение дня — к бесснежной зиме, богатый урожай грибов — к затяжной и теплой осени, а утренний и вечерний туман предсказывает позднюю зиму и нескорое наступление холодов.
Если на небе сегодня много звезд, то вторая половина осени будет сухой. Ветер днем усилился — погода будет ясной.
Екатерина Гура