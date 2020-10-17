Народные приметы на 17 октября: готовимся к холодам
С этого дня и зима шубу надевает, говорят в народе.
С этого дня и зима шубу надевает, говорят в народе.
17 октября известно как Ерофеев день. Наши предки старались не ходить сегодня в лес и не назначали на эту дату свадеб. Вместо этого готовили традиционную настойку на травах — «ерофеич».
В народе говорили: в этот праздник лишь «ерофеич» кровь греет, с Ерофея и зима шубу надевает, с Ерофея холода сильнее.
Следили за погодой: если вечерняя заря красного цвета — завтра будет ветер. Птицы нахохлились к ненастью. Лошадь фыркает — к теплу, храпит — к непогоде. Свинья таскает солому — к буре.