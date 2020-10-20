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14:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Россияне увидят яркий звездопад

Его пик придется на три ближайших ночи.

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С 20 по 22 октября жители России смогут наблюдать пик звездопада Ориониды.

Невооруженным глазом можно будет заметить до 20 метеоров в час, говорят астрономы. Скорость их падения будет составлять до 66 км в секунду.

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По данным Международной метеорной организации, условия для наблюдений будут благоприятными, поскольку Луна только начала расти.

Метеорный поток Орионид связан с кометой Галлея. Эта яркая короткопериодическая комета возвращается к Солнцу каждые 75−76 лет. Полноценная «встреча» с ней состоится только в 2061 году.

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Ранее ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили россиян о магнитной буре. Она начнется 22 октября и продлится по 25-е число.

Анна Лысенко

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