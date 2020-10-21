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10:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 октября: смотрим на небо

Низкие облака — к скорому похолоданию

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Источник: СС0/stafichukanatoly

В церковном календаре 21 октября является днем памяти преподобных Пелагии, Трифона и Таисии. В народе это время связывали с подготовкой к зиме: занимались ремонтом и покупкой зимней одежды, а также утепляли жилище.

Чтобы узнать, какая погода ожидает в ближайшие дни и как скоро наступят морозы, стоит посмотреть на небо.

Если облака плывут низко — готовьтесь к морозам, а туманный круг возле солнца говорит о сухой и ясной погоде.

О погоде также может рассказать и ночное небо: яркие звезды — к теплым дням, а тусклые — к ненастью.

В народе верили: если до сих пор с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно. А если мыши роют норы с южной стороны, ждите суровую и снежную зиму.

Екатерина Гура

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