Погодные приметы на 21 октября: смотрим на небо
Низкие облака — к скорому похолоданию
Низкие облака — к скорому похолоданию
В церковном календаре 21 октября является днем памяти преподобных Пелагии, Трифона и Таисии. В народе это время связывали с подготовкой к зиме: занимались ремонтом и покупкой зимней одежды, а также утепляли жилище.
Чтобы узнать, какая погода ожидает в ближайшие дни и как скоро наступят морозы, стоит посмотреть на небо.
О погоде также может рассказать и ночное небо: яркие звезды — к теплым дням, а тусклые — к ненастью.
В народе верили: если до сих пор с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно. А если мыши роют норы с южной стороны, ждите суровую и снежную зиму.
Екатерина Гура