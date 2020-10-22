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13:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантский смерч заметили на побережье греческого острова (видео)

Он повалил деревья и повредил корабли в гавани

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В соцсетях появилось пугающее видео, сделанное на греческом острове Родос. Местные жители сняли гигантский смерч, бушевавший в море рядом с побережьем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смерч был такой силы, что достиг берега: он повалил деревья, разрушил небольшие постройки, а также повредил корабли и лодки в местном порту.

О пострадавших людях ничего не сообщается. По словам очевидцев, местные жители, увидев смерч, поспешили покинуть опасную зону и укрыться в зданиях.

Екатерина Гура

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