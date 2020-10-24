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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Земле подлетит астероид размером с «Бурдж-Халифа»

В ноябре он будет не единственным.

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29 ноября мимо Земли пролетит астероид (153201) 2000 WO107, который классифицируют как потенциально опасный околоземный объект, сообщает NASA.

По оценкам астрономов, его диаметр может составлять от 510 до 902 метров. То есть астероид может превышать размеры самого высокого здания в мире, башни «Бурдж-Халифа» в Дубае высотой 828 метров, говорят эксперты.

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В случае столкновения астероида такого размера с Землей образуется ударный кратер диаметром около 10 км. Но (153201) 2000 WO107 не будет представлять опасности, успокаивают ученые. Он подойдет к Земле на расстояние в 4,2 млн километров.

«Мы достаточно хорошо знаем орбиту, чтобы исключить даже небольшую вероятность его столкновения с нашей планетой. Мы наблюдали за объектом в период с 2000 по 2018 год, поэтому орбита хорошо известна», — сказал в комментарии Newsweek Детлеф Кошный из Европейского космического агентства (ESA).

Ранее астрономы предупредили, что 2 ноября к Земле приблизится астероид размером с холодильник.

Анна Лысенко

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