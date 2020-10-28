Народные приметы на 28 октября: иней поутру — к скорой зиме
Наблюдаем за природными явлениями
Наблюдаем за природными явлениями
28 октября христиане вспоминают преподобного Евфимия Солунского. С этого периода обычно начинаются регулярные утренние заморозки.
Считается, что по сегодняшнему дню можно сделать как краткосрочный, так и долгосрочный прогноз погоды. Например, если 28 октября стоит солнечный и теплый день, то ни морозов, ни осадков в ближайшее время не будет.
Иней поутру — к скорому наступлению зимы. А если на восходе солнце поднялось в облака, ждите дождь или снег.
Вечером на чистом небе вокруг луны видны большие круги — скоро ударит мороз. А если эти круги красные или расплывчатые, то будет снегопад.
Екатерина Гура