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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 28 октября: иней поутру — к скорой зиме

Наблюдаем за природными явлениями

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Источник: СС0/ValeriaLu
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28 октября христиане вспоминают преподобного Евфимия Солунского. С этого периода обычно начинаются регулярные утренние заморозки.

Считается, что по сегодняшнему дню можно сделать как краткосрочный, так и долгосрочный прогноз погоды. Например, если 28 октября стоит солнечный и теплый день, то ни морозов, ни осадков в ближайшее время не будет.

Иней поутру — к скорому наступлению зимы. А если на восходе солнце поднялось в облака, ждите дождь или снег.

Вечером на чистом небе вокруг луны видны большие круги — скоро ударит мороз. А если эти круги красные или расплывчатые, то будет снегопад.

Интересный момент: если в конце октября появились комары, то зима будет короткой и теплой.

Екатерина Гура

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