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15:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Аномально крупный град выпал в Ливии (фото)

Размер некоторых экземпляров превышал 20 сантиметров

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В конце октября на ливийскую столицу Триполи обрушился сильный шторм, который сопровождался необычайно большим градом. В соцсетях появились фото гигантских градин, размер которых составлял от 10 до 20 сантиметров в диаметре.

Фото очевидцев дают специалистам предположить, что этот град может быть самым крупным из зарегистрированных в мире. Однако официальных замеров не производилось, а потому вряд ли «рекорд» получит официальное подтверждение.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), официальный мировой рекорд по величине градины принадлежит граду, выпавшему 23 июля 2010 года возле города Вивиан, штат Южная Дакота, США. Тогда размеры градин достигали 20,3 сантиметров и весили около 800 граммов. В 2018 году этот рекорд был побит градом в Аргентине — там льдины, падавшие с небе, достигали 23 сантиметров. Но официально этот рекорд так и не был зарегистрирован.

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Екатерина Гура

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