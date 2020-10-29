Аномально крупный град выпал в Ливии (фото)

В конце октября на ливийскую столицу Триполи обрушился сильный шторм, который сопровождался необычайно большим градом. В соцсетях появились фото гигантских градин, размер которых составлял от 10 до 20 сантиметров в диаметре.
Фото очевидцев дают специалистам предположить, что этот град может быть самым крупным из зарегистрированных в мире. Однако официальных замеров не производилось, а потому вряд ли «рекорд» получит официальное подтверждение.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), официальный мировой рекорд по величине градины принадлежит граду, выпавшему 23 июля 2010 года возле города Вивиан, штат Южная Дакота, США. Тогда размеры градин достигали 20,3 сантиметров и весили около 800 граммов. В 2018 году этот рекорд был побит градом в Аргентине — там льдины, падавшие с небе, достигали 23 сантиметров. Но официально этот рекорд так и не был зарегистрирован.