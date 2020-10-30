В космосе нашли «тыкву» к Хэллоуину
У нее огромные светящиеся «глазницы» и голубая «улыбка».
У нее огромные светящиеся «глазницы» и голубая «улыбка».
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал в космосе зрелищное слияние двух галактик, которое по форме напоминает фонарь из тыквы к Хэллоуину.
Две светящиеся «глазницы» тыквы — это галактики NGC 2292 и NGC 2293 в созвездии Большой Пёс на расстоянии 120 миллионов световых лет от нас. Они находятся еще только на ранней стадии слияния и представляют собой гигантскую структуру протяженностью около 109 тысяч световых лет. Это примерно отвечает диаметру нашего Млечного Пути.
Тыквенный цвет галактик — результат свечения стареющих красных звезд, а голубоватая «улыбка» — это скопления недавно сформировавшихся звезд.
Астрономы считают, что пара галактик в конце концов сольется в гигантскую светящуюся спиральную галактику, такую как UGC 2885 в созвездии Персея.
Анна Лысенко