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12:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе нашли «тыкву» к Хэллоуину

У нее огромные светящиеся «глазницы» и голубая «улыбка».

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Источник: NASA, ESA, W. Keel (University of Alabama)

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал в космосе зрелищное слияние двух галактик, которое по форме напоминает фонарь из тыквы к Хэллоуину.

Две светящиеся «глазницы» тыквы — это галактики NGC 2292 и NGC 2293 в созвездии Большой Пёс на расстоянии 120 миллионов световых лет от нас. Они находятся еще только на ранней стадии слияния и представляют собой гигантскую структуру протяженностью около 109 тысяч световых лет. Это примерно отвечает диаметру нашего Млечного Пути.

Тыквенный цвет галактик — результат свечения стареющих красных звезд, а голубоватая «улыбка» — это скопления недавно сформировавшихся звезд.

Астрономы считают, что пара галактик в конце концов сольется в гигантскую светящуюся спиральную галактику, такую как UGC 2885 в созвездии Персея.

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UGC 2885

Анна Лысенко

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