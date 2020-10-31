Народные приметы на 31 октября: будет ли дождь
В последний день октября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Луки. В народе на Луков день часто устраивали «луковые базары», а на столе всегда находился лук.
В последний день октября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Луки. В народе на Луков день часто устраивали «луковые базары», а на столе всегда находился лук.
Считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода в ближайшие дни. Мутное вечернее небо обещает дождь на следующий день. Птицы хохлятся — к осадкам. Облака плывут с севера на юг — погода переменится и выглянет солнце.
Крестьяне заглядывали в колодцы, ведь если вода в них поднялась, грядут морозы, а если немного опустилась — будут идти дожди.
Снег не выпал — зима нескоро настанет. Если на вишне еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.