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10:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 31 октября: будет ли дождь

В последний день октября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Луки. В народе на Луков день часто устраивали «луковые базары», а на столе всегда находился лук.

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Источник: Reuters

Считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода в ближайшие дни. Мутное вечернее небо обещает дождь на следующий день. Птицы хохлятся — к осадкам. Облака плывут с севера на юг — погода переменится и выглянет солнце.

Крестьяне заглядывали в колодцы, ведь если вода в них поднялась, грядут морозы, а если немного опустилась — будут идти дожди.

Снег не выпал — зима нескоро настанет. Если на вишне еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.

Во время загрузки произошла ошибка.
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