Народные приметы на 1 ноября: когда наступит зима
Делаем прогнозы на конец месяца.
Делаем прогнозы на конец месяца.
В первый день последнего осеннего месяца можно делать прогнозы на конец осени.
Например, дождливая погода говорит о том, что к концу месяца уже будет лежать снег. Если в этот день пролетает снег, а на термометре минус, настоящая зима не будет ждать отметки «1 декабря» и наступит раньше.
Иней на кустах и деревьях — к морозу, туманы — к оттепели. Если птицы летят высоко — скоро начнется снегопад.
Делают прогнозы и на следующий год. Если 1 ноября выдалось необычно холодным, весна будет поздней. И наоборот, теплый день обещает теплую раннюю весну. Если земля уже успела промерзнуть — следующий год будет урожайным.