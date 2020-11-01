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10:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 ноября: когда наступит зима

Делаем прогнозы на конец месяца.

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Источник: AP 2020

В первый день последнего осеннего месяца можно делать прогнозы на конец осени.

Например, дождливая погода говорит о том, что к концу месяца уже будет лежать снег. Если в этот день пролетает снег, а на термометре минус, настоящая зима не будет ждать отметки «1 декабря» и наступит раньше.

Иней на кустах и деревьях — к морозу, туманы — к оттепели. Если птицы летят высоко — скоро начнется снегопад.

Делают прогнозы и на следующий год. Если 1 ноября выдалось необычно холодным, весна будет поздней. И наоборот, теплый день обещает теплую раннюю весну. Если земля уже успела промерзнуть — следующий год будет урожайным.

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