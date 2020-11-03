Народные приметы на 3 ноября: наблюдаем за осадками
Много снега сегодня — к снегопадам в ближайшие дни
Много снега сегодня — к снегопадам в ближайшие дни
3 ноября в церкви почитают память святого Иллариона. В этот день наши предки ожидали сильных холодов и морозов, а по природным приметам можно было предсказать погоду на предстоящую зиму.
Считалось, если сегодня стоит теплая и солнечная погода, то такой же она будет и в ближайшую неделю. А вот ясный, но морозный день обещает скорое похолодание.
Если на Илларионов день выпало много снега, то снегопады будут еще несколько дней. Красное солнце на закате и яркие звезды ночью — к морозу.
Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим. А если дым идет вверх — к хорошей и солнечной погоде.
Екатерина Гура