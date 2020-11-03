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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 ноября: наблюдаем за осадками

Много снега сегодня — к снегопадам в ближайшие дни

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Источник: Reuters

3 ноября в церкви почитают память святого Иллариона. В этот день наши предки ожидали сильных холодов и морозов, а по природным приметам можно было предсказать погоду на предстоящую зиму.

Считалось, если сегодня стоит теплая и солнечная погода, то такой же она будет и в ближайшую неделю. А вот ясный, но морозный день обещает скорое похолодание.

Если на Илларионов день выпало много снега, то снегопады будут еще несколько дней. Красное солнце на закате и яркие звезды ночью — к морозу.

Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим. А если дым идет вверх — к хорошей и солнечной погоде.

Екатерина Гура

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