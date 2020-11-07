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10:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 ноября: будет ли зима суровой

Наблюдаем за листьями.

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Источник: Агентство «Москва»

7 ноября православная церковь поминает мучеников Маркиана и Мартирия, а в народе день получил название Дедовские плачи. На Руси было принято жалеть бездомных, помогать неимущим и давать подаяние.

В этот день можно узнать, будет ли зима суровой. Существует примета: если 7 ноября сухо, зимние месяцы будут холодными и снежными. Если листья во время осинового листопада упали вверх лицом, то зима будет морозной, а если наоборот, то теплой. Если на деревьях еще много листьев — зима будет затяжной.

Если звезды на небе тусклые, то день будет ненастным. Если в этот день сильный ветер, то скоро придут холода. Утренний туман сулит скорое потепление.

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