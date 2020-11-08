Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 ноябряОснована Бодлианская библиотека, открыто рентгеновское излучение, а на телевидении вышел в эфир первый выпуск КВН
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
24Теракт в центре Вены
09:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 ноября: делаем прогнозы на зиму и весну

Какая погода в этот день, такими будут и зимние месяцы.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. В народе дата получила название Дмитриев день. К этому времени заканчивался сезон сватовства, и люди начинали готовиться к зиме.

Наблюдали за погодой: мороз и снег на Дмитрия сулили холодную, морозную зиму. А вот оттепель обещает теплую, мокрую зиму и раннюю весну.

Земля замерзла и дует ветер — снег не выпадет до Нового года. Если на Дмитрия дождь, то на Введение (4 декабря) снега будет по колено.

Багровая заря — к ветру. Утром иней — зимой будет очень много снега. Намело сугробы — снег не растает и к Пасхе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Почему регулирование потребляемых калорий не помогает похудеть? У этого феномена есть простое объяснение — на уровне школьного учебника по физике.
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Новости партнеров
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Российские звезды, которые тщательно скрывают свое еврейское происхождение
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Популярные темы на «Детях»
Как из меня хотели сделать няньку для племянника. 334
Сколько тратите на еду в месяц? 201
Понудеть)) 137
Просто так 130
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Новости партнеров
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»