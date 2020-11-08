Народные приметы на 8 ноября: делаем прогнозы на зиму и весну
Какая погода в этот день, такими будут и зимние месяцы.
Какая погода в этот день, такими будут и зимние месяцы.
8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. В народе дата получила название Дмитриев день. К этому времени заканчивался сезон сватовства, и люди начинали готовиться к зиме.
Наблюдали за погодой: мороз и снег на Дмитрия сулили холодную, морозную зиму. А вот оттепель обещает теплую, мокрую зиму и раннюю весну.
Земля замерзла и дует ветер — снег не выпадет до Нового года. Если на Дмитрия дождь, то на Введение (4 декабря) снега будет по колено.
Багровая заря — к ветру. Утром иней — зимой будет очень много снега. Намело сугробы — снег не растает и к Пасхе.