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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 ноября: выпавший снег пролежит до весны

А также принесет с собой похолодание.

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Источник: Агентство «Москва»

9 ноября православная церковь вспоминает Нестора Летописца, которого считали покровителем писателей и журналистов. В народе считали, что если в этот день выпал снег, то он больше не растает до самой весны. Кстати, во многих регионах к этому дню уже открывался санный путь.

Наши предки подметили, что если на Нестора снег падает на сырую землю, то скоро начнутся морозы, зато весна придет рано и принесет много подснежников.

Утренний туман в этот день обещает оттепель, а вот иней на ветках — похолодание.

Подмечено, что если сильный ветер дует несколько дней, то следует готовиться к ухудшению погоды — впереди ждут морозы и осадки.

А вот утки и гуси, весь день плавающие в воде, — верная примета того, что в ближайшие дни будет хорошая и теплая погода.

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