Народные приметы на 9 ноября: выпавший снег пролежит до весны
А также принесет с собой похолодание.
А также принесет с собой похолодание.
9 ноября православная церковь вспоминает Нестора Летописца, которого считали покровителем писателей и журналистов. В народе считали, что если в этот день выпал снег, то он больше не растает до самой весны. Кстати, во многих регионах к этому дню уже открывался санный путь.
Наши предки подметили, что если на Нестора снег падает на сырую землю, то скоро начнутся морозы, зато весна придет рано и принесет много подснежников.
Утренний туман в этот день обещает оттепель, а вот иней на ветках — похолодание.
Подмечено, что если сильный ветер дует несколько дней, то следует готовиться к ухудшению погоды — впереди ждут морозы и осадки.
А вот утки и гуси, весь день плавающие в воде, — верная примета того, что в ближайшие дни будет хорошая и теплая погода.