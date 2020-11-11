1400-летнее дерево в Китае стало «золотым» (фото)

В начале ноября в буддистский храм Гу Гуаньинь в китайских горах Чжуннань съезжаются туристы и паломники, чтобы полюбоваться «золотым» деревом.
Гинкго билоба посадили в этом месте 1400 лет назад для императора Ли Шиминя из династии Тан, одного из величайших правителей Китая. Дерево величественно возвышается над храмом. В середине октября оно начинает желтеть, а в начале ноября сбрасывает листья. Это зрелище настолько красиво, что дерево стало туристической достопримечательностью.
Посещение дерева — местная традиция во время осенних праздников. Но после того, как фотографии «золотого» гинкго стали вирусными в соцсетях, жителям региона пришлось конкурировать с туристами со всей страны и даже приехавшими из-за рубежа, чтобы увидеть святыню. Например, в 2017 году за 20 дней гинкго увидели 60 тысяч человек. Но в 2020 году из-за пандемии в храме действуют ограничения. Местные жители смогут спокойно понаблюдать за золотым великаном.