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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

1400-летнее дерево в Китае стало «золотым» (фото)

Этим невероятным зрелищем любуются каждый год туристы и местные жители.

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В начале ноября в буддистский храм Гу Гуаньинь в китайских горах Чжуннань съезжаются туристы и паломники, чтобы полюбоваться «золотым» деревом.

Гинкго билоба посадили в этом месте 1400 лет назад для императора Ли Шиминя из династии Тан, одного из величайших правителей Китая. Дерево величественно возвышается над храмом. В середине октября оно начинает желтеть, а в начале ноября сбрасывает листья. Это зрелище настолько красиво, что дерево стало туристической достопримечательностью.

Посещение дерева — местная традиция во время осенних праздников. Но после того, как фотографии «золотого» гинкго стали вирусными в соцсетях, жителям региона пришлось конкурировать с туристами со всей страны и даже приехавшими из-за рубежа, чтобы увидеть святыню. Например, в 2017 году за 20 дней гинкго увидели 60 тысяч человек. Но в 2020 году из-за пандемии в храме действуют ограничения. Местные жители смогут спокойно понаблюдать за золотым великаном.

Анна Лысенко

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