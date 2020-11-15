Народные приметы на 15 ноября: готовимся к холодам

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10:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

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Источник: Reuters

15 ноября церковь чтит память преподобного Маркиана Кирского и Шуйско-Смоленскую икону Божьей Матери. В народе же наблюдают за погодой, чтобы понять, когда наступят морозы.

Если на дорогах не замерзшая грязь — снега и мороза не будет до декабря. Небо затянуло тучами — к потеплению. Редкие облака или чистое небо — вскоре похолодает. Облака против ветра плывут — к снегопаду.

Синицы и галки жмутся к домам — вскоре начнется снегопад и наступит зима. Если снегири поют — скоро наступят сильные морозы.

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