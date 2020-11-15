Народные приметы на 15 ноября: готовимся к холодам
В этот день делают прогнозы о приходе зимы.
В этот день делают прогнозы о приходе зимы.
15 ноября церковь чтит память преподобного Маркиана Кирского и
Если на дорогах не замерзшая грязь — снега и мороза не будет до декабря. Небо затянуло тучами — к потеплению. Редкие облака или чистое небо — вскоре похолодает. Облака против ветра плывут — к снегопаду.
Синицы и галки жмутся к домам — вскоре начнется снегопад и наступит зима. Если снегири поют — скоро наступят сильные морозы.