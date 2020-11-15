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13:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Ямале заметили световые столбы

Начало сезона.

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На Ямальском полуострове очевидцы заметили редкий оптический эффект — световые столбы. Визуальное атмосферное явление сфотографировал Кирилл Баканов, который ведет твиттер о погоде в России.

Вертикальные полосы обычно тянутся от Солнца во время его заката или восхода, но столбы на Ямале появились от искусственных источников света. Свет отразился на почти горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

Световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года. «На полуострове Ямал стартовал сезон световых столбов», — написал фотограф.

Анна Лысенко

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