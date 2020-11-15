Нью-Дели накрыло смогом от тысяч петард

На следующее утро после фестиваля Дивали в Индии жители Нью-Дели проснулись от ядовитого смога из-за нарушителей, запускавших фейерверки и петарды вопреки запрету, сообщает CNN.
Дивали, который в 2020 году пришелся на 14 ноября, считается одним из главных индуистских праздников. Так называемый Фестиваль огней символизирует победу добра над злом, в знак которой жители страны повсеместно зажигают свечи и фонарики.
В последние десятилетия к этим атрибутам добавилось также безудержное использование фейерверков и петард.
Зная о проблеме, власти страны запретили их продажу и запуск незадолго до праздника, но многих это не остановило. В итоге уровень загрязнения воздуха утром 15 ноября в 9 раз превышал безопасный согласно нормам ВОЗ.