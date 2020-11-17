В космосе сфотографировали «булочку с корицей»
У нее нет четко выраженной структуры.
У нее нет четко выраженной структуры.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычную галактику UGC 12588 в созвездии Андромеда.
«В отличие от многих спиральных галактик, UGC 12588 не имеет ни перемычки в центре, ни классического узора спиральных рукавов. Вместо этого ее круглый, белый и в основном неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру из звезд и газа в космосе», — пишут на официальной странице телескопа.
Тем не менее галактика, которую можно увидеть в северном полушарии, классифицируется как спиральная. А ее голубые зоны — это области образования новых звезд, говорят астрономы.
Анна Лысенко