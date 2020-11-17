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16:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Йота» обрушился на страны Центральной Америки (видео)

Это уже рекордный 30-й ураган в регионе за сезон.

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Источник: Reuters

Не успели жители Центральной Америки отойти от бушевавшего в начале ноября урагана «Эта», как на его место пришел новый шторм под названием «Йота».

Он уже достиг максимальной пятой категории, при которой порывы ветра достигают 72 метров в секунду. Власти Никарагуа, Гватемалы и Гондураса объявили ураганное предупреждение и готовятся встретить новый удар стихии.

Первой от «Йоты» уже пострадала Колумбия. На острове Провиденс повреждено 98% инфраструктуры, нет света и связи. Также сообщается об одном погибшем.

«Йота» стал рекордным 30-м ураганом в этом регионе за сезон. При этом ученые отмечают, что ситуация в ближайшие годы будет лишь ухудшаться. Из-за изменения климата в Карибском бассейне и Мексиканском заливе количество ураганов будет увеличиваться, и они будут мощнее и разрушительнее.

Екатерина Гура

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