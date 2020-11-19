Погодные приметы на 19 ноября: смотрим на ночное небо
По нему можно предсказать снег и морозы.
По нему можно предсказать снег и морозы.
19 ноября христиане вспоминают Павла Исповедника, которого в народе прозвали Ледоставом. Дело в том, что обычно в этот период уже устанавливается морозная погода, а водоемы покрываются льдом.
О погоде на ближайшие дни и зиму могут рассказать различные народные приметы. Например, если 19 ноября стоит ясный и безветренный день, то скоро ударят морозы. А вот если идет снег, то и вся зима будет снежной.
Алая заря в небе предвещает снег или дождь. Если ночью на небе много ярких звезд, то стоит готовиться к заморозкам, а если звезд не видно или они тусклые, то скоро выпадет снег.
Екатерина Гура