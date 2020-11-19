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10:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 ноября: смотрим на ночное небо

По нему можно предсказать снег и морозы.

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Источник: РИА "Новости"

19 ноября христиане вспоминают Павла Исповедника, которого в народе прозвали Ледоставом. Дело в том, что обычно в этот период уже устанавливается морозная погода, а водоемы покрываются льдом.

Кстати, считается, что если в этот день на реке появился лед, то он уже не растает до самой весны.

О погоде на ближайшие дни и зиму могут рассказать различные народные приметы. Например, если 19 ноября стоит ясный и безветренный день, то скоро ударят морозы. А вот если идет снег, то и вся зима будет снежной.

Алая заря в небе предвещает снег или дождь. Если ночью на небе много ярких звезд, то стоит готовиться к заморозкам, а если звезд не видно или они тусклые, то скоро выпадет снег.

Екатерина Гура

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