Замерзший город: во Владивостоке прошел ледяной дождь (фото)
В соцсетях местные жители публикуют разрушительные последствия стихии
В соцсетях местные жители публикуют разрушительные последствия стихии
В ночь на 19 ноября в Приморском крае прошел зимний шторм с сильным ветром, мокрым снегом и ледяным дождем, который валил деревья, фонарные столбы и обрывал провода.
В результате стихии пострадали 40 населенных пунктов. В некоторых районах было отключено энергоснабжение, отопление и вода. Возникли проблемы с мобильной связью и интернетом.
Жители Владивостока публикуют в соцсетях фото последствий стихии и замерзшего города.
Екатерина Гура