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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Замерзший город: во Владивостоке прошел ледяной дождь (фото)

В соцсетях местные жители публикуют разрушительные последствия стихии

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В ночь на 19 ноября в Приморском крае прошел зимний шторм с сильным ветром, мокрым снегом и ледяным дождем, который валил деревья, фонарные столбы и обрывал провода.

В результате стихии пострадали 40 населенных пунктов. В некоторых районах было отключено энергоснабжение, отопление и вода. Возникли проблемы с мобильной связью и интернетом. Из-за поваленных обледенелых деревьев было перекрыто движение по трассам.

Жители Владивостока публикуют в соцсетях фото последствий стихии и замерзшего города.

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Екатерина Гура

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