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13:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В России начался сезон «ледяных цветов» (фото)

Завораживающее природное явление.

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С наступлением морозов на поверхности водоемов, покрытых первым льдом, можно увидеть невероятную красоту — объемные кристаллы льда, напоминающие небольшие цветы.

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Ледяные цветы появляются, когда вода из перенасыщенного влагой воздуха конденсируется на поверхности тонкого льда, и легкий мороз — идеальное для этого условие.

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Жители России из самых разных регионов в середине ноября начали массово публиковать в соцсетях невероятные природные пейзажи с белыми цветами из ледяных кристаллов.

Екатерина Гура

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