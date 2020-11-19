В России начался сезон «ледяных цветов» (фото)
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
С наступлением морозов на поверхности водоемов, покрытых первым льдом, можно увидеть невероятную красоту — объемные кристаллы льда, напоминающие небольшие цветы.
Ледяные цветы появляются, когда вода из перенасыщенного влагой воздуха конденсируется на поверхности тонкого льда, и легкий мороз — идеальное для этого условие.
Жители России из самых разных регионов в середине ноября начали массово публиковать в соцсетях невероятные природные пейзажи с белыми цветами из ледяных кристаллов.
Екатерина Гура