Народные приметы на 21 ноября: с этого дня земля замерзает
21 ноября в православии — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Это последний большой праздник перед длинным Рождественским постом.
21 ноября в православии — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Это последний большой праздник перед длинным Рождественским постом.
В Михайлов день ждут, что ненадолго выглянет солнце, даже если погода ненастная. Часто бывают и оттепели, а вот уже после 21 ноября земля начинает замерзать
Утренний иней обещает снежную зиму, а туман — теплую. Ясный день говорит о том, что вскоре начнутся трескучие морозы. Мокрый снег идет — к дождливой весне.
Приглядываются и к «обстановке» в лесу. Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая. Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.