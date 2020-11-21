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09:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 ноября: с этого дня земля замерзает

21 ноября в православии — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Это последний большой праздник перед длинным Рождественским постом.

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Источник: Агентство «Москва»

В Михайлов день ждут, что ненадолго выглянет солнце, даже если погода ненастная. Часто бывают и оттепели, а вот уже после 21 ноября земля начинает замерзать по-настоящему. «От Михаила зима морозы кует», — говорили крестьяне.

Утренний иней обещает снежную зиму, а туман — теплую. Ясный день говорит о том, что вскоре начнутся трескучие морозы. Мокрый снег идет — к дождливой весне.

Приглядываются и к «обстановке» в лесу. Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая. Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.

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