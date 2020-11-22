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09:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 ноября: делаем прогнозы на урожай

В этот день можно узнать, какими будут зима и весна.

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Источник: AP 2020

22 ноября церковь чтит память память преподобной Матроны Константинопольской. В народе день получил название Матрены зимние. В этот день было принято давать подаяние и угощение нищим, раздавать свои вещи.

Крестьяне полагали, что с Матрены зимней зима встает на ноги и приносит морозы. «Зима-то не сама на ноги встаёт, а её Матрёна ставит», — говорили в народе.

Считалось, если на Матрены выпал снег, то зима будет морозной. Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней — урожай овса, дождь — пшеницы. Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе, считали крестьяне.

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