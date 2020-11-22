Народные приметы на 22 ноября: делаем прогнозы на урожай
В этот день можно узнать, какими будут зима и весна.
В этот день можно узнать, какими будут зима и весна.
22 ноября церковь чтит память память преподобной Матроны Константинопольской. В народе день получил название Матрены зимние. В этот день было принято давать подаяние и угощение нищим, раздавать свои вещи.
Крестьяне полагали, что с Матрены зимней зима встает на ноги и приносит морозы. «Зима-то не сама на ноги встаёт, а её Матрёна ставит», — говорили в народе.
Считалось, если на Матрены выпал снег, то зима будет морозной. Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней — урожай овса, дождь — пшеницы. Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе, считали крестьяне.