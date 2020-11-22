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12:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

В «мертвой зоне» Эвереста нашли микропластик

Он накапливается из вещей альпинистов, считают исследователи.

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Источник: AP 2020

Даже самая высокая гора в мире не смогла избежать загрязнения микропластиком, установили исследователи из Плимутского университета, проанализировав образцы снега с Эвереста.

Все 19 проб были взяты в 2019 году в так называемой «мертвой зоне» на высоте больше 8 тысяч метров над уровнем моря, где кислорода для людей недостаточно. Как показал анализ, на литр снега приходилось в среднем 12 волокон микропластика, говорится в исследовании, опубликованном в Cell Press.

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Загрязняющие окружающую среду частицы состояли из полиэфирных и акриловых волокон, а также из нейлона. Именно из этих материалов изготавливают одежду и снаряжение альпинистов и туристов.

Эверест иногда называют «самой высотной свалкой в ​​мире». В течение десятилетий альпинисты, число которых растет с каждым годом, оставляют после себя мусор в базовом лагере.

В прошлом году непальская армия начала кампанию по вывозу примерно 10 тысяч килограммов мусора из национального парка, но микропластик из окружающей среды удалить невозможно. Предыдущие исследования показали, что одна куртка из полиэстера может выделять миллиард частиц микропластика в год.

Анна Лысенко

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